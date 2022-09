A COLORS SHOW !

Prince Waly est de retour avec une exclu Color Show : "Broke/Miroir", deux morceaux extraits de son prochain album. Après trois ans d’un trop long silence, on retrouve depuis quelques mois un Prince Waly au sommet de sa forme. Des storytellings pointus et référencés, un charisme singulier, un flow maitrisé, de la finesse et un sens de l’esthétique comme peu d’autres rappeurs en ont. Prince Waly tease son premier album et effectue un retour fracassant.