Un feat avec Lumidee.

J. Stone dévoile son nouveau titre, "Blue Heart" en featuring avec Lumidee. Le clip s'ouvre sur un court documentaire sur l'enfance de Stone à Crenshaw et l'influence qu'a eu Nipsey Hussle. La vidéo contient également des photos d'archive de stone avec le rappeur décédé. "Blue Heart" est extrait du dernier album de J Stone, "The Definition Of Sacrifice".