Pour fêter la sortie de son nouvel album.

Pi'Erre Bourne est un habitué des clips un peu barré avec des plans très psychadéliques. On n'est donc pas surpris par le visuel de sa toute nouvelle vidéo, "Where You Going", un morceau extrait de son nouvel album "Good Movie" sorti le 2 septembre. Un gros projet de 23 titres qui va probablement bien cartonner, puisqu'il est un des meilleurs artistes dans ce créneau "RnB autotuné", et il continue de le montrer dans ce nouveau clip.