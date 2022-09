L'artiste continue de surprendre.

Dans un rap français où l'originalité n'a pas toujours été très mise en avant, ça fait plaisir de continuer à écouter des nouveaux morceaux d'un artiste comme San-Nom qui détonne un peu dans le paysage. Cette fois, on retrouve le rappeur qui nous raconte une histoire de vacances à "Sant-Tropez", le nom de ce nouveau morceau. Des vacances dans l'opulence et l'arrogance, qui contrastent avec le clip, réalisé lors d'un long road-trip en auto-stop. On vous laisse découvrir ça !