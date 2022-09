Tronel balance le clip du titre ''Magnifique''

Extrait de son nouvel album

Tronel est un artiste très prometteur qu'il faudra surveiller de très près, il vient de dévoiler le clip du morceau “Magnifique” extrait de son projet intitulé "Troneldiablo".

Ce tout premier album de Tronel est composé de 13 titres merveilleusement séquencés et mis en valeur par une qualité sonore époustouflante. Le tout étant orchestré par les soins de Danny Ill et intégralement mixé par Tronel lui-même, ce puissant opus est doté d’une énergie intemporelle et d’une production magique.

Des arguments suffisants pour streamer cet opus sans modération, “Troneldiablo” est disponible sur toutes les plateformes de streaming.