Un extrait de son dernier album.

Kendrick Lamar a transformé son morceau tumultueux "We Cry Together" en un court-métrage. La vidéo suit le déroulé exacte de la chanson avec Paige et Lamar dans le rôle d'un couple incendiaire qui échange des lyrics blessants. On a déjà parlé de ce film pour une possible nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur court métrage d'action.