Un son pour la street comme il le dit lui-même.

Fivio Foreign a sans doute sorti un des albums de l'année avec "B.I.B.L.E" et pourtant, il ne s'arrête pas en si bon chemin et balance régulièrement des inédits. C'est encore une fois le cas avec ce "London Freestyle" qui fait le pont entre la drill anglaise et sa cousine américaine.