Avec deux morceaux de son dernier album.

Pusha T a livré une double performance pour Vevo dans le cadre de sa populaire série CTRL. Il a interprété "Brambleton" et "Dreamin of the Past", deux morceaux de son dernier album, "It's Almost Dry". Quatre murs unis, un micro, il ne fait rien de plus au King Push pour laisser libre cours à son talent.