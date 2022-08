Un véritable court-métrage.

Signé sur OM Records, Sysa ne s'endort pas sur ses lauriers et propose aujourd'hui un véritable court-métrage de neuf minutes qui est la suite directe de "Billet Violet", publié il y a deux mois et le troisième épisode de ce type après deux vidéos de six minutes. Un visuel particulièrement travaillé, on valide.