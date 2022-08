Un feat avec Conway The Machine et Big Body Bes.

C'est peut-être un des projets les plus sous-cotés de l'été. Et pourtant, l'album commun entre Jay Worthy et le producteur Harry Fraud (qui n'arrête pas puisqu'il également sorti son projet avec French Montana en début d'été), est rempli de pépites comme ce titre avec Conway The Machine et Big Body Bes.