Deux morceaux, une seule vidéo.

Très dynamique et très productif, Tiitof profite du relatif calme des vacances pour sortir un clip qui en contient deux. En effet, il vient de mettre en ligne une vidéo avec deux morceaux différents, "Sa An Ka Fè" et "Influençable". Deux salles deux ambiances donc qui montre que le jeune artiste est à l'aise sur tous les terrains.