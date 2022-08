Un feat avec Abra Cadabra et Bandokay.

Le drilleur britannique Haedie One prend une pause dans ses collaborations internationales pour se rapprocher d'artites proches de chez lui. En effet, son dernier single "Can't Be Us" le voit renouer avec ses compatriotes du nord de Londres et les membres de l'OFB Abra Cadabra et Bandokay, dans ce qui ressemble à un tour d'honneur pour les trois artistes après leurs réussites récentes.