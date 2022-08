Un extrait de son EP "Sans titre".

Nixon vient de sortir son EP "Sans titre" et dévoile le clip "Voilà" qui est en est l'intro et qui lance le projet sur des bases élevées. Le rappeur belge s'associe au duo de hitmakers bruxellois La Miellerie, pour une performance remarquable sur une instru à base de basses distordues et de synthés futuristes.