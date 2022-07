Un nouvel extrait de son dernier projet.

Still Fresh sort aujourd'hui "Pansement", extrait de son EP "Relations (Saison 1)", sorti le 17 Juin dernier. Après "Wangana" et "Relations", Still Fresh sort un nouveau clip pour illustrer sa vision des relations amoureuses. Il n'est pas un pansement, comme l'indique le titre et reste dans sa ligne éditoriale avec un clip épuré, entouré de disputes et de réconciliations, les aléas de la vie de couple.