Le rappeur rend hommage à ses fans.

TK est de retour aujourd'hui avec "Prada". On le retrouve dans un clip tourné au panier, dans le centre-ville de Marseille. Les images montrent une journée organisée spécialement pour les fans du rappeur, entre jeux et séances de dédicasses. Après "Tagada" et "La Tartine", TK est bien de retour et est décidé à s'imposer.