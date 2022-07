KSF présente "Hibiscus"

Découvrez le dernier clip de KSF : Hibiscus

KSF est un trio composé de K-lancy, Trica et Rns. Les trois hommes sont originaires de Combs la Ville dans le 77. Contrairement à la plupart des rappeurs, le groupe ne se contente pas de parler des histoires de cités et de four. Dans leur dernier titre « Hibiscus » qui préfigure un EP éponyme qui sortira à l’automne 2022, les trois artistes parlent des relations hommes femmes. C’est un superbe titre dédié à l’amour avec tout ce qu’il a de sulfureux. Le clip réalisé par Allan Moulin est à la hauteur des attentes.