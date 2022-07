DAKS Le Monstre reprend un classique de Sheila !

Découvrez le nouveau clip "Tous ces bâtards" de DAKS !

Originaire du 91, DAKS est un artiste parisien déjà bien implanté localement. Il enchaîne les collaborations et les apparitions prestigieuses comme sur l'album de Black M "Il était une fois" sorti en 2019 avec le titre "BON" mais également sur le fameux "Classico Organisé" où il apparaît sur le titre "Ghettoisé" aux côtés de MIG, Hache P, ALP... répondant ainsi à l'invitation de Jul qui a su voir en lui le potentiel d'un "crack". Déjà approché par des têtes d'affiches comme Booba, Gims, Lacrim... tous semblent avoir reconnu le talent indéniable de l'artiste.

Après deux EP sortis en 2020 et 2021, Le Monstre de cérémonie fait son retour en 2022 avec un clip détonnant dans lequel il remixe un refrain bien connu de tous. Le fameux : "Vous les copains je n'vous oublierai jamais" de Sheila devient ici : "Tous ces Bâtards, je n' les oublierai jamais".

Un gimmick entraînant qui allie la légèreté de la mélodie avec la dureté des paroles. Un refrain taillé pour l'été sur une prod millimétrée de Sarbacane, accompagnée d'un clip sur-mesure réalisé par Hansley et tourné entre Paris et Marseille. En effet, tout fraîchement signé sur le label marseillais B18 Prod connu pour la compilation V13 sortie en collaboration avec OM Records, qui a réuni Jul, Alonzo, Soprano ou encore TK, le rappeur parisien semble être dans la meilleure écurie possible pour concrétiser de nouveaux projets : "J'suis une bonne recrue comme ceux de Nasser"

Abordé avec second degré et ironie, "Tous ces bâtards" résonne finalement comme un pied de nez à ceux qui ne croient pas en lui. Bien décidé à leur prouver le contraire, DAKS Le Monstre promet encore de belles surprises à venir ! Restez connectés !

