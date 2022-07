Découvrez le nouveau son de Blue Prod

C’est une idée qui a germé dans l’esprit de Bastos. Le phocéen a vu défiler pas mal de rappeurs indépendants dans son studio. Il a décidé d’organiser des rassemblements entre eux pour unifier leur force et leur rap. Le premier rassemblement organisé par Blue Prod réunit donc V.R.S, Dino, Mugi, Yuri, Rhvliss & Bart. Il est placé sous le signe de l’ambiancement et du vécu. Chaque rappeur apporte sa touche artistique. C’est une belle initiative et un très beau titre.