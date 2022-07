Pare baal impressionne avec le clip « Fortitude » !

Découvrez le nouveau clip de Pare Baal : Fortitude

C’est un peu de douceur dans un monde de brutes. Pare baal dévoile « Fortitude« . Le rappeur est originaire d’Autriche Hongrie, ces aficionados l’appelle l’austro hongrois. Quand d’aucuns prétendent que le mouvement Hip Hop est une sous culture, le rappeur vient de dévoiler en Normandie la plus belle réponse aux incrédules et aux indécis. C’est un titre truffé de références à des mythes du cinéma américain. Car le rap s’inscrit dans une culture, dans une Pop Culture qu’il magnifie ou qu’il éreinte. Pare baal a pourtant un style de rappeur US à une différence près le lyricisme et le concept. Après le clip « Simorgh« , c’est une belle entrée en matière pour un rappeur qui fait taire par la parole. Un grand moment de rap avec un clip en totale adéquation avec un ton unique qui fait la singularité du rappeur.