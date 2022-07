Fanatic Ghostman retourne aux racines avec Kunta Kinte !

Découvrez le dernier son de Fanatic Ghostman

Fanatic Ghostman c’est l’homme de l’ombre. Depuis son adolescence, l’artiste déambule dans l’Afrique de l’Ouest en passant par Dakar au Sénégal et la Guinée. Il découvre, apprend et rayonne autour des grands noms de la société musicale africaine. En 2009, par exemple il retourne en Guinée et y monte son studio d’enregistrement et son label Ghost Music où il travailla avec les plus grands du Game comme Takana Zion, Evarist (ingénieur du son magic système), Koudou (ingénieur du son Mory Kanté) … Lui permettant d’affiner ses connaissances musicales. Depuis quelques temps pourtant, l’ingénieur, le professionnel de la musique a décidé de mettre son savoir et son expérience à son service. Il arrive avec un titre impressionnant de vérité intitulé Kunta Kinté. Héros de la libération noire, Kunta Kinte est une figure emblématique presque mythologique de la lutte contre l’esclavage. Il a une longue littérature dans le rap international jusqu’au King Kunta d’un certain Kendrick Lamar. Qualitatif, mais aussi efficace, il sort du carcan des artistes en indépendant et se distingue par son professionnalisme exacerbé.