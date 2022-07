Les deux rappeurs balancent le clip tant attendu !

Tiakola et SDM sont de retour avec "Redescends". Le duo de rappeurs s'était déjà réunis pour une collaboration de folie sur l'album de Tiakola "M3lo" sur le morceau "Roro", sortie début mai. On les retrouve aujourd'hui en images sur un morceau ambiancé et rythmé. On vous laisse découvrir les images et apprécier le single !