Découvrez le dernier clip de Shecky : "Mamita"

Shecky a dévoilé l’EP “Amour délétère”. Au lieu d’histoire de four et de bendo, le chanteur a préféré parler d’amour et surtout de toxicité dans les relations intimes. Passé maître dans l’art du storytelling, le chanteur raconte dans “Mamita” son histoire avec une femme du pays. Une histoire plus que complexe.

Shecky appartient à cette nouvelle génération d’artistes qui prend le pied sur le rap.