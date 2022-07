Sarkouz1 dévoile ''Tant que sa brasse'' feat Jack Many !

Découvrez le dernier clip de Sarkouz1 : Tant que sa brasse Ft. Jack Many

Sarkouz1 signe son retour avec le clip du morceau "Tant que sa brasse'' en featuring avec Jack Many, un titre qui est extrait du projet "APATRIDE" de Sarkouz1.

Né à Moroni (Comores) d'une mère malgache et d'un père français. Sarkouz1 vit son enfance à Madagascar et arrive en France à l'âge de 10 ans. Il y perd son grand frère qui prend une balle dans la tête. Pour lui rendre hommage, il décide de prendre le micro et rapper les textes de son défunt frère. Dans le désespoir, une passion est née. À 12 ans, il crée son premier groupe de rap Delta Mafia (DMC) avec ses potes du quartier et se fait vite repérer par Jo Dalton des Black Dragon, qui ne tarde pas à faire de lui la mascotte du label Dallas cartel, mais cette période-là n'a duré que deux ans.

Après des hauts et des bas, Sarkouz1 a fait son grand retour en solo avec un album et un livre qui portent le même nom "Apatride". Le rappeur vient justement de balancer le clip du morceau "Tant que sa brasse" en feat avec Jack Many.