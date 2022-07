Découvrez le dernier clip de Goku : ENERGY Ft. YEMA TV

Michael Moudio aka Goku est un rappeur ayant les crocs auigisés. Originaire du pays de Samuel Eto'o, ce grand fan de Dragon Ball Z se lance désormais dans la musique ! Pour cette première, le rappeur se connecte avec un grand frère et une grosse star du continent connue sous le blaze de Locko. Intitulé "Energy", on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !