Landry k dévoile ''Tout''

Découvrez le dernier clip de Landry K : Tout

Landry k est de retour, le chanteur vient de dévoiler son excellent nouveau morceau qu’il a choisi de nommer "Tout".

Landry K est un jeune artiste camerounais qu’il faudra suivre de très près. Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentaliste, le chanteur de 27 ans à plusieurs cordes à son arc. Grâce à sa voix puissante et son univers musical mêlant l'afro, la pop et l'urbain, l'artiste a très vite séduit le public.

Landry k vient de dévoiler son tout nouveau single qui s'intitule "Tout", un morceau qui fait office de mise en bouche avant l'arrivée de son premier EP. Un autre single nommé "Maria" devrait aussi arriver dans les jours à venir.