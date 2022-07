Nouvelle collaboration très efficace.

L2B Gang est de retour et les rappeurs s'associent à Bramsito pour "Fais le". Ils nous proposent un très beau clip, réalisé par Colin L. Video. On les retrouve dans une montgolfière puis à bord d'un van, une ambiance old school accompagné d'un single parfait pour la saison estivale. On vous laisse découvrir les images !