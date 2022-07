Swift Guad et Grodash sont "Prisonnier"

Nouveau clip extrait de leur projet commun !

Les deux artistes du 93 et du 91 ont uni leurs forces pour dévoiler un projet commun, 1981. Pour appuyer le propos, les deux kickeurs ont décidé de sortir le visuel du morceau Prisonnier. Engagés, désabusés, toujours aussi affûtés sur la prod, les deux OG du pera envoient phases sur phases pour régaler les amaturs de kickage et de pera old school, sans bien sûr oublier d'embellir le tout avec un visuel inspiré, qui présente une fiction bien trop inspirée de la réalité pour ne pas être poignante. Swift et Grodash, on savait que ça marche, mais s'il fallait encore un preuve à certains d'entre nous, la voici en image et en son : à découvrir dès maintenant sur Generations.fr !