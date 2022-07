Meechy Darko dévoile ''They Can’t Kill Us All'' !

Découvrez le dernier clip de Meechy Darko : "They Can’t Kill Us All", extrait de "Ghotic Luxury" prévu 26 aout prochain

Membre emblématique du légendaire groupe de Brooklyn Flatbush Zombies, Meechy Darko est en pleine préparation de son tout premier album solo ! Intitulé "Ghotic Luxury", ce projet produit par Dot Da Genius (à l’origine des productions de Kid Cudi ou encore Lil Nas X) sera dévoilé le 26 août prochain… en attendant, Meechy nous présente le premier extrait. Baptisé "They Can’t Kill Us All", le titre s’accompagne d’un clip aussi sombre que le thème du titre signé Tyler Serebreni et Meechy Darko en personne, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !