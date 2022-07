Le premier extrait de son futur EP "Bossy 2.0"

Dina est de retour et elle n'a "Pas le temps". Après son premier projet intitulé "Bossy" et le single "Océan", Dina est de retour avec le premier extrait de son prochain EP "Bossy 2.0". Tourné à Paris, le clip met en scène la jolie chanteuse en pleine soirée entre copines et on est fan !