Un extrait de l'album "Funk Wav Bounces Vol.2"

Calvin Harris est de retour avec "New Money" et il n'est pas seul. Le DJ s'accompagne de 21 Savage et nous envoie un morceau inédit, parfait pour l'été. Extrait de son prochain album "Funk Wav Bounces Vol.2", qui sera disponible le 5 août prochain, ce nouveau clip nous emmène directement au soleil, sous les palmiers !