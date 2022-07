La F fait pas du "Logobi GT"

La F transmet un message clair à Gazo.

Le rappeur Lyonnais balance un son clash destiné au rappeur parisien Gazo. La F provoque le drilleur français du moment en sortant son nouveau single "Logobi GT". La F avait lancé ce clash auparavant en vidéo où il reproche à Gazo d'avoir ghosté les rappeurs lyonnais qui l'avaient accueilli et soutenu à ses débuts. Depuis les tensions entre les deux rappeurs sont de plus en plus présentes au point où le rappeur lyonnais a interdit à Gazo de remettre un pied dans la ville des lumières. Peut-on s'attendre à une réponse musicale ou autre de la part du drilleur parisien ?