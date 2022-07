Un feat avec Coi Leray et Queen Naija.

C'est l'un des titres phares de son album "B.I.B.L.E", il était donc logique que Fivio Foreign en propose une version clippée. Voici donc l avidéo de "Say My Name" avec Queen Naija et Coi Leray. La prod sample un titre des Destiny’s Child. La video montre d'ailleurs les trois artistes recréant des moments forts de clips des Destiny's Child comme, évidemment, "Say My Name", mais aussi "Survivor" et "Soldier".