Future est à Little Havana pour le clip de "Holy Ghost" !

Un nouveau visuel extrait d'"I Never Liked You".

La superstar d'Atlanta toujours au top ! En train de surfer sur le succès immense de son dernier projet en date, "I Never Liked You", Future a décidé d'offrir à ses fans un nouveau visuel, celui de "Holy Ghost", qu'il est allé tourner à Little Havana à Miami. En détente absolue, torse nu avec ses meilleures chaînes au milieu de la vie quotidienne des habitants du coin, Future en proie même entre deux lâchers de punchlines pour jouer aux dominos avec une famille du coin. Aussi à l'aise devant la caméra que derrière le micro, Pluto continue d'enchaîner les succès fulgurants, prouvant par là qu'il est toujours une des figures majeures d'Atlanta, voire de toute la scène rap américaine, plus de dix ans après son arrivée !