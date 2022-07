Le duo nous envoie un son aux mélodies planantes.

NO1-NOAH s'accompagne de Summer Walker sur "Bonjour". Le morceau est extrait du dernier album de l'artiste, intitulé "You Should Come Over", et sorti le 22 avril dernier. Dans le clip, le duo joue avec les lumières et les couleurs, un mélange efficace qui met en valeur l'ambiance love et psychédélique du titre.