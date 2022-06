Kepler prend les mêmes et recommence.

Après un feat avec le petit prince de Strasbourg Larry, Kepler revient en juin avec un nouveau single solo "On recommence". Entre featuring et titres en solo, le rappeur parisien enchaîne les sorties depuis le début de l'année. Après un premier EP paru en juin 2021, on peut d'ailleurs peut-être s'attendre à un nouveau projet de la part du rappeur qui est en pleine ascension dans le rap français !