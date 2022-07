Antilop Sa invite Dezas L’enfoiré et Maître Payne sur “Ceci n’est pas du rap“

Découvrez "Ceci n'est pas du rap" le nouveau clip de Antilop Sa !

Après "Le sourire de Kitano", clip sorti en mai dernier, le Shogun Noir enfonce un peu plus le clou avec le deuxième extrait de Printemps Noir Vol 2 : Ceci n’est pas du rap

Une référence évidente au maître du surréalisme René Magritte qui sonne ici comme une poésie guerrière. Des textes puissants donnant le ton d’un chant marqué par la résistance et l’indépendance. Sur une prod du compositeur "Flow", Antilop Sa, Dezas L’enfoiré et Maître Payne déversent des couplets lourds de sens avec aisance et légèreté. Un contraste frappant qui cogne d'ailleurs aussi bien les tympans que les esprits de manière directe ne laissant pas de place à la concession ni au compromis. Un pèle mêle de mots et de pensées qui tranchent avec la précision d'un katana aiguisé. Dans le clip de Dayz, les trois protagonistes nous emmènent faire une sombre escapade en forêt prenant à parti l’auditeur à tour de rôle. Une alchimie parfaite pour un résultat redoutablement efficace donnant ainsi de quoi patienter jusqu’à la sortie de la suite du projet Printemps Noir qui sortira le 23 septembre. Une rentrée 2022 pleines de surprises qui laisse à penser que l'été sera chaud pour le rappeur parisien...Affaire à suivre !

