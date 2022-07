Youngboy NBA et Rojay MLP dans "Never Run"

Une collaboration ultra attendue !

Déjà bien connu des fans de Youngboy NBA, "Never Ran" est une collaboration entre la tête d'affiche cainri et son poulain Rojay MLP, qui avait en réalité leaké il y a un moment, et que les fans hardcore étaient déjà en train de poncer allégrement ! Mais pour profiter de l'engouement du morceau, Youngboy et Rojay ont décidé de refaire le morceau officiellement et de lui offrir un clip et une sortie digne de ce nom, tellement les couplets des deux artistes avaient plu à leurs fans. Si NBA Youngboy n'est pas présent physiquement dans le clip, il habille le morceau au micro là où Rojay MLP habille l'image du clip, sans oublier de lâcher lui aussi ses meilleures punchlines sur la prod de ce "Never Ran" !