RY envoie un titre à l’ambiance estivale !

Le jeune rappeur RY nous envoie son troisième son de l'année 2022 intitulé "ENAMORAME". Depuis son premier son "Hilton" sorti en 2021 et comptabilisant aujourd'hui plus de 1,4 millions de vues sur YouTube, le jeune artiste enchaîne les sorties et nous montre de quoi il est capable.