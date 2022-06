Huntrill et Ratu$ font des "ZigZag" !

Une collaboration pour et par des kickeurs.

Huntrill et Ratu$ réunis sur la prod d'Hologram Lo', c'est le programme de ce "ZigZag". Extrait du nouvel album d'Huntrill, "BigSTRaat", le morceau nous présente les deux rappeurs dans une compétition saine de kickeur, à qui aura la plus grosse punchline sur la prod millimétrée de Lo'. Les deux kickeurs, adeptes des flows simples et des punch efficaces, nous dévoilent leur alchimie sur la prod de ce "ZigZag", mis en image par XXAXX et Claire Dantec. À découvrir dès maintenant sur Generations.fr !