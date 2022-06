Toujours dans la drill fort, évidemment

La F s'apprête à secouer un peu plus le rap français, avec son tout nouvel album qui vient de sortir ce 24 juin. Le projet s'appelle "King Of Drill", en toute humilité bien entendu, et il compte 14 titres dont un seul gros feat, un posse cut. Pour fêter la sortie du projet, le Lyonnais a lui aussi décidé de dévoiler un clip extrait de l'album, "Vingt/20". Un banger drill bien agressif avec pas mal de punchlines qui risque de faire bouger pas mal de têtes dans les gamos !