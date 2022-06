Cailloux balancent son onzième titre depuis le mois de mars.

Avec déjà dix singles sorti en 2022, le jeune rappeur enchaîne et sort son onzième son "Bandit". Avec un titre son par semaine, le jeune rappeur nous montre de quoi il est capable et n'attend pas des mois avant de régaler ses fans. Surtout, il occupe le terrain et expose ses qualités.