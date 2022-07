AMK et Nekfeu sortent le clip de “Bussdown” !

Découvrez "Bussdown" le nouveau clip d'AMK !

Après avoir dévoilé sa première Mixtape "15", AMK continue son épopée en sortant le clip de "Bussdown" en compagnie de Nekfeu.

Niché dans le XVeme arrondissement de Paris, le rookie convie la super star pour un featuring de kickage sans langue de bois.

AMK a débuté dans la musique en 2020 et s'est rapidement fait une place au sein de l'underground parisien. Sa musique, basée tant sur des influences africaines que américaines, est un bon alliage entre rap old school et versatilité moderne. C'est ce que l'artiste met en place dans ce titre en appliquant un refrain entraînant et un couplet précis.

Nekfeu nous livre lui une prestation (comme à son habitude) qualitative. Très présent depuis 2021 dans le game, il opère avec "Bussdown" un couplet critiquant des faits de société. Il rend également hommage à son arrondissement qui l'a réuni avec AMK.

Découvrez le nouveau clip " Bussdown " de AMK et Nekfeu dès maintenant sur Générations :