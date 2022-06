Sheng est une "Enfant Terrible"

Nouveau clip pour la jeune rappeuse !

Sheng se dévoile un peu plus avec ce nouveau morceau. Portant le nom du EP à paraître d'ici peu, "Enfant Terrible" est un morceau teinté de mélancolie, et composé pour la grand-mère chinoise de la rappeuse. Depuis le début, cette grand-mère qui habite si loin, reçoit la musique produite par sa petite-fille grâce à sa mère. Sheng en profite alors pour intégrer un proverbe chinois à "Enfant Terrible", un proverbe que lui récitait souvent sa grand-mère, et qui souligne l'importance de ne pas gaspiller. Si enfant, elle n'en comprenait pas le sens, l'artiste a pris en maturité et rappe maintenant avec beaucoup plus d'aisance. A découvrir dès maintenant sur Generations.fr !