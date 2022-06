Sheldon nous offre une Live Session !

Avec un inédit en prime.

Après la sortie de son deuxième album "Spectre", Sheldon nous offre une surprise pour l’été qui arrive : une live session de 4 morceaux de l’album et un inédit, Où je veux. Avec une configuration guitare, basse, batterie et clavier, le rappeur fait une grande place au chant et propose un autre regard sur les morceaux Justesse, Passage, Caverne et Mon amoureuse, morceau aux inspirations new soul dans lequel Sheldon dépeint avec légèreté la beauté cachée dans la banalité du quotidien amoureux.

Avec le morceau inédit Où je veux, le rappeur s’inscrit dans la droite lignée de Spectre en partageant souvenirs d’enfance et réflexions sur son parcours. Avec une mélodie légère et entêtante, Où je veux insuffle un vent d’insouciance et de douceur qui colle parfaitement avec la voix grave et réfléchie de Sheldon !