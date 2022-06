Chris Brown danse avec Normani dans son nouveau clip !

Beau, sensuel et coloré, "Warm Embrace" s'offre un visuel très réussi.

Chris Brown a encore du souffle en 2022 ! La superstar américaine dévoile en cette fin de mois de juin son nouvel album, "Breezy", mais a décidé d'offrir à ses fans un beau cadeau avant la sortie du projet : le visuel du morceau "WE (Warm Embrace)", dans lequel il flotte dans une vision onirique et ultra colorée de l'espace, avant de rejoindre la chanteuse et danseuse américaine Normani dans un duo de danse aussi sensuel qu'élégant, qui les emmènera au bout des fonds marins. Un très beau clip qui nous confirme que le prochain projet de Breezy fera certainement encore mouche, même près de 20 ans après le début de sa carrière !