Un feat avec Morad

Le Seven Binks est déjà nombreux mais le groupe n'hésite à quand même inviter des rappeurs à partager des morceaux c'est le titre "Hermano" avec le rappeur espagnol Morad. Et les rappeurs du 9.1. savent accueillir puisque c'est lui qui ouvre le morceau, confirmant sa technique et son talent. Koba LaD lui rend la pareille avec un excellent couplet. Une belle combinaison.