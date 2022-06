Un nouveau duo imaginé par "No Limit".

Teasé depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, la collaboration entre Tayc et Hamza sur "Laisse-moi te dire" est enfin dévoilée. Accompagnée d'un clip réalisé par Mania Films Production, le nouveau binôme by No Limit sort le hit de l'été. No Limit était déjà à l'origine du feat "Ola Ola Ola" avec Heuss l'Enfoiré et Bosh, mais aussi "Millions" d'Orelsan et Ninho, et nous lâche aujourd'hui une grosse collaboration.