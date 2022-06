Un roadtrip transformé en clip !

De New York à Houston, en passant par Atlanta et Los Angeles, c'est le concept de "Overseas". Ce nouveau clip de Powers Pleasant a été tourné aux quatre coins des Etats-Unis, en deux jours seulement. Le rappeur s'est entouré de Maxo Kream, Bas, Erick The Architect, et Kenny Mason et nous lâche un morceau parfait pour l'été.