Millyz dévoile ''Sometimes'' !

Découvrez le dernier clip de Millyz : "Sometimes", extrait de "Blanco 5" disponible.

Le 27 mai dernier, Millyz présentait son nouvel opus "Blanco 5". Long de 17 titres et des collaborations avec Jadakiss, Styles P, Dave East, Fivio Foreign, Mozzy et plus encore, Millyz continue de promouvoir ce joli projet en dévoilant un nouveau clip.

C’est le morceau "Sometimes" que l’artiste a décidé de clipper. Réalisé par Dom Bruno, le rappeur revient sur son voyage à Fenway Park ainsi que sur sa soirée de sortie d’album entouré de ses amis dont Jadakiss !

Produit par Tey Beatz, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !