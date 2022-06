Un nouveau morceau qui fait écho à sa situation actuelle.

Originaire de Bâton Rouge en Louisiane, Fredo Bang balance aujourd'hui un nouveau clip et clame "F*ck the World". Récemment impliqué dans le procès de YNW Melly, le rappeur a refusé, malgré la proposition des autorités de lui offrir l'immunité s'il répondait aux questions de l'accusation. On peut penser que le rappeur lance un message à travers ce nouveau clip.